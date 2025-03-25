Аргентина розсекретить дані про нацистів, які тікали туди після Другої світової війни

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Уряд Аргентини розсекретить документи, повʼязані з нацистами, які шукали притулку в країні після Другої світової війни. Це указ президента Хавʼєра Мілея.

Про це повідомляє аргентинська газета Infobae.

Аргентинський президент наказав «оприлюднити всю документацію, яка є в будь-якому державному відомстві, щоб було відомо абсолютно все, тому що немає причин приховувати».

Перед цим Хавʼєр Мілей зустрівся з американським сенатором-республіканцем Стівеном Дейнсом, який давно намагається добитися оприлюднення всієї інформації про нацистів, які тікали в Аргентину.

Після Другої світової війни багато нацистських злочинців утекли до Аргентини та інших країн Південної Америки. Тодішній аргентинський уряд симпатизував фашистським режимам і хотів використати німецьких спеціалістів для розвитку своєї країни. Нацистам допомагали отримати фальшиві документи. До того ж Аргентина не мала угод про екстрадицію з більшістю країн.