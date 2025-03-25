У Київ повертаються сніданки McDonaldʼs

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McDonald’s

McDonaldʼs поступово повертає ранкове меню у свої заклади в Києві та Київській області.

Про це повідомила пресслужба McDonaldʼs.

Мережа пропонуватиме «Ранкові МакМеню». У сніданковому меню доступні класичний «МакМафін» із різними наповненнями, роли з яйцем і куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом та тост із сиром. Також будуть ранкові новинки — «Подвійний Чікен Фреш МакМафін» і тости з сиром і беконом.

McDonald’s

Із середини березня McDonaldʼs поетапно запускає сніданки в Україні. Замовити їх можна з початку роботи і до 10:30 в закладі та до 10:15 через «МакДелівері» в застосунку Bolt Food.