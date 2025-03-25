Путін подарував Трампу новий портрет. Напередодні той скаржився на своє зображення в капітолії штату Колорадо

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Володимир Путін передав президенту США Дональду Трампу «особистий подарунок» під час зустрічі зі спеціальним представником Вашингтону Стівом Віткоффом минулого тижня.

Про це передають Axios і BBC.

Тоді як Дональд Трамп розкритикував свій портрет у капітолії штату Колорадо, Віткофф описав новий як «прекрасну» картину президента США, виконану «провідним російським художником». Публічно портрет не показували. Однак спецпредставник сказав, що Трампа це «явно зворушило».

Портрети — це головна частина бренду Трампа. У січні він потрапив у заголовки газет, оприлюднивши офіційний портрет, який критики по-різному описували як серйозний або зловісний. У передвиборчій кампанії Трамп часто використовував своє найбільш культове фото — після замаху на життя під час мітингу в Пенсильванії. На ньому Трамп із закривавленим вухом підняв кулак і закликав прихильників «боротися, боротися, боротися».

Те, що Путін подарував Трампу новий портрет, свідчить про дипломатичну відлигу між двома країнами після повернення Трампа до Білого дому США.