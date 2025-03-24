Дослідження: Понад 4 тисячі разів Кремль використовував слово «нацизм» у медіа, щоб виправдати війну

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За 12 років (2012—2024) на найбільших телеканалах РФ термін «нацизм» з’явився у 4 263 випусках новин. Після 2022 року частота його вживання зросла в чотири рази. Усе задля того, щоб виправдати військові дії, делегітимізувати Україну та формувати антизахідні настрої.

Про це йдеться у дослідженні, яке аналізує роль історичних маніпуляцій у формуванні суспільної думки в Росії. Дослідження провели за підтримки Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Росія використовує історію, щоб викликати сильні емоції у своїх громадян. Пропаганда Кремля спеціально нагадує людям про Другу світову війну, створюючи образ ворога.

Дослідження показує, що 62% згадок про «нацизм» у російських медіа подавали з емоційним забарвленням, зі звинуваченнями та образами, щоб розпалити гнів, страх чи ненависть до так званих «неонацистів». Лише 12% повідомлень були нейтральними або просто тими, що подають факти.

У 2012—2013 цей термін у РФ вживали в історичних контекстах. Риторика змінилася у 2014 році після Революції гідності, коли російська пропаганда почала поширювати твердження, що владу в Україні захопили «неонацисти». З кожним роком цей меседж лише посилювався. Росія активно веде інформаційну війну, щоб створити образ України як «нацистської держави», яку потрібно «очистити» та «звільнити».

У 2022 році 54% антиукраїнських сюжетів на російському телебаченні стверджували, що «українські нацисти» здійснюють злочини проти мирних жителів. Теза про те, що «Україною керує нацистський режим», звучала у 16% сюжетів у 2022 році, а у 2024 році — вже у 30%.

Найпоширеніший антиукраїнський наратив — «українські нацисти жорстоко поводяться з мирними жителями», який становить 29% всіх негативних повідомлень. Також популярні тези, що «українці переписують історію» (17%), «нацистський режим керує Україною» (14%) і «нацистські дії є звичайними в сучасній Україні» (14%). Менш розповсюджені твердження включають підтримку неонацистських груп урядом (9%) і співпрацю українців з нацистами під час Другої світової війни (8%).

Росія використовує пропаганду не лише проти України, а й проти Заходу. З усіх згадок про нацизм у російських медіа 43% стосуються США, ЄС та НАТО. Кремль намагається довести, що «Захід підтримує неонацистів», «Америка розпалює війну руками нацистів», а «Європа переписує історію». Найбільше таких звинувачень спрямовано проти Німеччини, Польщі та країн Балтії, які активно підтримують Україну.

Роль телебачення у пропаганді РФ

Телебачення є основним інструментом пропаганди в Росії. Серед росіян 64% вважають телебачення своїм головним джерелом новин, а 50% — найбільш надійним джерелом інформації. Серед старших вікових груп ці показники ще вищі — понад 80% використовують телевізор для отримання новин. Люди віком 55+ проводять у середньому пʼять годин на день перед телевізором, з яких дві години йде на новини та політичні ток-шоу.

Ця група людей є основною цільовою аудиторією пропаганди, бо саме вони становлять основну частину виборців — близько 90% цієї демографічної групи проголосували на президентських виборах 2024 року.

Кремль створює образ Росії як «рятівника світу від нацизму». Основний меседж: «Росія рятує Україну від нацизму», і він становить 39% всієї пропаганди. Також активно використовуються тези про «захист історичної правди про Другу світову війну» (17%) і «священну пам’ять про жертв нацизму» (16%).

З 2022 року наратив «Росія рятує Україну від нацизму» став домінуючим, охопивши 80% всього пропагандистського контенту. Це свідчить про те, що Росія активно переплітає історичні теми з сучасною агресією, щоб виправдати свої дії перед власним населенням.