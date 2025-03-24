Російські хакери атакували урядові сайти Бельгії

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Російські хакери з угруповання NoName провели DDоS-атаки на бельгійські урядові сайти.

Про це повідомляє бельгійська телекомпанія VRT.

Під атакою, зокрема, опинився сервіс MyGov.be, який дозволяє бельгійським громадянам отримати доступ до офіційних документів, та сайт парламенту Валлонії.

На своєму телеграм-каналі хакерська група стверджує, що так реагує на новий пакет бельгійської допомоги Україні у розмірі €1 мільярд. Ці хакери вже атакували бельгійські урядові сайти протягом пʼяти днів поспіль у жовтні минулого року. Переважно вони атакували сайти невеликих муніципалітетів.

У бельгійському Центрі кібербезпеки повідомили, що атаки націлені на сервери, засипаючи їх запитами, що врешті паралізує їхню роботу. Однак ці атаки не дозволяють хакерам викрасти дані.

У Центрі кібербезпеки про атаку дізналися зранку і вжили заходів. Більшість уражених сайтів знову доступні. Хоча не можна виключати, що від атаки можуть постраждати й інші сайти.