РФ завдала ракетного удару по Сумах. Відомо про десятки поранених — серед них діти

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Росіяни завдали ракетного удару по центру Сум. Відомо про десятки поранених — серед них діти.

Про це повідомляють очільник Сумської ОВА Володимир Артюх і тимчасовий виконувач обовʼязків міського голови Сум Артем Кобзар.

Ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об’єкти, серед них — дитячі лікарняні заклади. Відомо про 28 постраждалих — серед них четверо дітей.

Атака пошкодила кілька багатоповерхівок і школу. Спалахнув житловий будинок. За словами очільника Сумської ОВА, діти перебували в захисній споруді, зараз їх евакуюють.

Рятувальні служби ліквідують наслідки ворожої атаки. Зараз також обходять квартири, щоб надати допомогу постраждалим. Для допомоги розгорнуть штаби в дитсадках № 10 та № 25.