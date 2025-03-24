Уряд завершив виплати за програмою «єПідтримка». Українці отримали фінальні 703 млн

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Кабінет міністрів України завершив виплати за державною програмою «Зимова єПідтримка» за заявками в «Дії» і через банки-партнери.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Українці отримали фінальні 703 мільйонів гривень допомоги за заявками, поданими з 13 по 28 лютого 2025 року. Звернення приймали до останнього дня лютого. Заявки, які подавали через «Укрпошту», опрацюють до кінця квітня.

Допомогою скористалися 14,4 мільйона українських громадян. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що близько 60% коштів люди витратили на оплату комунальних послуг.

«Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії», — каже посадовиця.