«Укрзалізниця» повідомляє про масштабну кібератаку — не працює онлайн-продаж квитків

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Міністерство інфраструктури

«Укрзалізниця» зазнала масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало протягом минулої доби, наразі воно продовжується.

Про це повідомили в компанії.

Фахівці УЗ співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України. Представники державного перевізника кажуть, що рух поїздів залишається стабільним. Раніше «Укрзалізниця» впровадила протоколи резервування, оскільки вже зазнавала ворожих кібератак.

«Остання атака була дуже системна, нетривіальна й багаторівнева, тому перед повним відновленням із «бекапів» фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості» — додали в УЗ.

Онлайн-продаж квитків залишається недоступним. Протягом цього дня компанія готується працювати в офлайн-режимі. Квитки можна придбати у фізичних касах, включно з міжнародними квитками — вони доступні офлайн 24 і 25 березня.

«Якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу, прямуйте безпосередньо до потяга. Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці», — додали в «Укрзалізниці».

Про технічний збій в IT-системі перевізника стало відомо зранку 23 березня.