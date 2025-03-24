Дослідження OpenAI: Активні користувачі ChatGPT частіше почуваються самотніми

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Компанія OpenAI спільно з Массачусетським технологічним інститутом провели дослідження впливу штучного інтелекту на людину. І виявили, що люди, які щодня користуються ChatGPT, можуть стати емоційно залежними від застосунку.

Про це повідомляє The Japan Times.

Результати експерименту демонструють, що активне використання чат-ботів з ШІ може зменшити час спілкування з реальними людьми. Респонденти також відчули підвищений рівень самотності.

Розробники ШІ-застосунків розробляють все складніші моделі з голосовими функціями, які дозволяють їм імітувати живе людське спілкування. Через це ризики формування парасоціальних стосунків з чат-ботами можуть зрости, кажуть автори дослідження.

Вчені спостерігали за майже 1 000 людей протягом місяця. Учасники мали різний попередній досвід роботи з ChatGPT, їм у випадковий спосіб дали доступ або лише до текстової версії сервісу, або до голосової. Люди користувалися чатом щонайменше пʼять хвилин на день. Деяким запропонували спілкуватися з ШІ на будь-які теми, іншим — вести особисті або не особисті розмови із сервісом.

Співавторка дослідження та аспірантка Массачусетського технологічного інституту Кеті Менгінг Фанг підкреслила, що вчені не порівнювали результати з контрольною групою, яка взагалі не користується чат-ботами.

«Зосередження уваги на самому ШІ є цікавим. Але що дійсно важливо, особливо коли штучний інтелект розгортається у великих масштабах — це зрозуміти його вплив на людей», — каже співавтор дослідження Пат Патаранутапорн.