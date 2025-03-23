На Одещині в будівлі поліції стався вибух, загинула жінка (оновлено)

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В Одеській області стався вибух у будівлі поліції, загинула жінка.

Про це повідомляє Нацполіція.

Також є постраждалі, але поліція не уточнює їхню кількість. На місці працюють правоохоронці.

Місцеві медіа пишуть, що вибух стався в місті Біляївка. Згодом у поліції уточнили, що вибух пролунав близько 18:00 після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому, ймовірно, могла бути вибухівка.

На місці події працюють правоохоронці, медики, рятувальники.

СБУ класифікувала вибух як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.