На Одещині в будівлі поліції стався вибух, загинула жінка (оновлено)
- Автор:
- Оля Березюк
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В Одеській області стався вибух у будівлі поліції, загинула жінка.
Про це повідомляє Нацполіція.
Також є постраждалі, але поліція не уточнює їхню кількість. На місці працюють правоохоронці.
Місцеві медіа пишуть, що вибух стався в місті Біляївка. Згодом у поліції уточнили, що вибух пролунав близько 18:00 після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому, ймовірно, могла бути вибухівка.
На місці події працюють правоохоронці, медики, рятувальники.
СБУ класифікувала вибух як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.
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