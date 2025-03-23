У Конго повстанці М23 заявили, що готові вийти із захопленого міста Валікале
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Повстанці з угруповання М23, які ведуть наступ на сході Конго, заявили, що виведуть війська із захопленого міста Валікале на підтримку мирних зусиль.
Про це пише Reuters.
Влада країни сподівається, що цей крок буде втілено в конкретні дії, після того як повстанці цього тижня в останню хвилину відмовились від запланованих переговорів із конголезькою владою через санкції ЄС щодо деяких її лідерів і офіційних осіб Руанди.
Це мали бути перші прямі перемовини з владою ДР Конго після того, як президент Фелікс Тшісекеді скасував свою давню відмову вести переговори з повстанцями.
«Альянс річки Конго», до якого входить М23, заявив, що він «вирішив передислокувати свої сили» з Валікале і прилеглих районів, які М23 взяла під контроль цього тижня. Це рішення відповідає оголошеному в лютому перемирʼю і спрямоване на підтримку мирних ініціатив, йдеться в заяві.
«Ми просимо, щоб Валікале і околиці залишалися демілітаризованими. Якщо ЗСДРК та їхні союзники повернуться, це означатиме, що вони хочуть відновити бойові дії», — зазначив співрозмовник.
Водночас в армії Конго скептично ставляться до заяви повстанців. Там вважають, що М23 просувається до Мубі, іншого міста в цьому районі, після того як армія і проурядові ополченці розбомбили аеропорт Валікале та перекрили частину доріг логістики повстанців.
«У них зараз проблема з постачанням. Вони не відійдуть. Вони будуть рухатися перед (Валікале) і за ним»», — сказав один з офіцерів.
- Бойові дії між урядовими силами ДР Конго і повстанцями з М23 загострилися наприкінці січня 2025 року. Відтоді, за оцінками уряду ДРК, загинуло понад 2 000 людей. ООН заявляє про 900 загиблих, з них понад 20 — співробітники миротворчої місії. Міжнародні гуманітарні організації попереджають про ризик виникнення епідемій — у регіоні нестача води та продуктів, а тіла вбитих просто лежать на вулицях.
- ООН звинувачувала Руанду в підтримці повстанців M23, але країна це заперечувала. Проте в неї були непорозуміння з Конго, і вони сягають ще часів геноциду в1994-му. Здебільшого рух М23 складається з етнічних тутсі та заявляє, що захищає інтереси цього народу й меншин, які розмовляють кінярвандою — офіційною мовою Руанди. Вони нарікають на погрози з боку бойовиків хуту.