Масований удар по Києву. Є жертви, серед них — дитина

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пресслужба поліції Києва

З вечора 22 березня російські війська масовано атакували Київ дронами. Через удари є загиблі, серед яких батько і його пʼятирічна дитина, та постраждалі.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Зараз відомо про 10 постраждалих від атаки, наймолодшому — 11 місяців.

Повітряна тривога тривала понад пʼять годин. Уламки дронів упали у кількох районах столиці.

У Дніпровському районі уламки дронів упали на верхні поверхи багатоповерхівки — спалахнула пожежа, її вже ліквідували. Пошкоджені ще кілька будинків та заклад громадського харчування.

У Подільському районі спалахнула пожежа на 20 поверсі багатоповерхівки, її також ліквідували. Один зі збитих дронів упав у промзоні.

У Голосіївському районі уламки впали в нежитловій зоні. Пожежа палала в офісно-складській будівлі на площі 2 000 м², також загорівся металевий контейнер.

У Деснянському районі уламки впали в лісопарковій смузі.

У Шевченківському районі уламки дронів упали в житловому кварталі, пошкоджені автівки.

На Київщині через нічну атаку постраждали дві людини — у них незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. В області пошкоджені приватні будинки та автівки, у Броварському районі ліквідували пожежу на підприємстві.