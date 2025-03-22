Помер бонобо-геній Канзі. Він спілкувався з людьми, виготовляв знаряддя праці та грав у Minecraft

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Самець шимпанзе бонобо Канзі помер у віці 44 років у Де-Мойні, штат Айова, США. Він мав розвинені мовні здібності та допоміг ученим у багатьох дослідженнях.

Про це повідомили у природоохоронному центрі Ape Initiative.

Представники центру кажуть, що 18 березня Канзі поводився як зазвичай і не показував ознак дискомфорту чи нездужання. Невдовзі після сніданку співробітники помітили, що шимпанзе не реагує на них.

Канзі лікували від хвороби серця, йому регулярно робили ЕКГ і контролювали артеріальний тиск. Тіло мавпи відправили на експертизу, щоб дізнатися причину його смерті.

Що відомо про бонобо-генія

Самець карликового шимпанзе народився в Національному дослідницькому центрі приматів Еморі в Атланті, штат Джорджія, у 1980 році. Ще дитинчам він був присутній на мовних заняттях зі своєю прийомною матірʼю Матату. Вона не йшла на контакт із дослідниками, натомість Канзі зацікавився символами, яким навчали Матату, пише журнал Scientific American.

Мавп заохочували спілкуватися з людьми за допомогою клавіатури з лексиграмами. Тварини натискали на різні кнопки або вказували на картинки. Кандзі вивчив сотні символів, що означали різні обʼєкти, дії та деякі більш абстрактні поняття. Іноді він комбінував ці символи, щоб створити нове значення.

Крім того, Канзі вмів виготовляти й використовувати камʼяні знаряддя праці, за що його називали «геній бонобо». Його навчили розпалювати вогнище і готувати їжу — так учені демонстрували здатність Канзі засвоїти ключові для людської еволюції навички. Пізніше шимпанзе навіть навчили грати у відеоігри, зокрема в Pac-Man і Minecraft.