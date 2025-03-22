CNN: Пентагон намагається створити «Золотий купол», що повністю закриє небо над США. Цього хоче Трамп

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Міністерство оборони США намагається розробити систему оборони «Золотий купол», яка захищатиме країну від ракетних ударів з великої відстані. Це роблять на вимогу президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.

Як пише видання, «Золотий купол» — це спроба ребрендингу адміністрацією Трампа майбутньої протиракетної оборони на кшталт ізраїльського «Залізного купола». Джерела в Білому домі кажуть, що для цієї розробки президент «не шкодуватиме коштів». Водночас Пентагон, навпаки, хоче скоротити бюджет.

Адміністрація Трампа наказала військовим посадовцям визначити фінансування майбутнього «Золотого купола» на 2026—2030 роки. Водночас джерела кажуть, що наразі ця система — лише ідея, яка перебуває на стадії дискусій.

Через це спрогнозувати витрати на неї майже неможливо. Будівництво й обслуговування «Золотого купола», ймовірно, коштуватиме мільярди доларів, пише CNN.

Трамп неодноразово наполягав, що Вашингтон потребує програми протиракетної оборони, подібної до ізраїльської. Але між нею і майбутньою американською розробкою є суттєві розбіжності.

Ізраїльський «Залізний купол» вибірково захищає міста від загроз ближнього радіуса дії. Водночас Трамп хоче систему протиракетної оборони космічного базування, здатну захистити всю територію США від балістичних і гіперзвукових ракет.

Американський президент протягом першого тижня після інавгурації видав наказ, що зобовʼязав очільника Пентагону Піта Гегсета представити план розробки й впровадження «Золотого купола» до 28 березня. Високопосадовець Міноборони США запевнив, що робота вже ведеться, додає видання.