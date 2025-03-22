Італійське місто потерпає від мошок. Мешканці просять владу ввести надзвичайний стан

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Мешканці італійського міста Орбетелло, що розташоване в регіоні Тоскана у провінції Гроссето, вимагають оголосити надзвичайний стан через нашестя мошок.

Про це повідомляє Associated Press.

Мільйони крихітних комах заполонили населений пункт, який є частиною природного заповідника — лагуни Орбетелло. Засилля мошок змушує людей залишатися вдома і загрожує бізнесу, який працює для туристів, пише AP.

Рибалки звинувачують у цьому масову загибель мальків риб у 2024 році — саме вони поїдали личинок комах. Подібні випадки були й раніше. За словами місцевих мешканців, мор риби є наслідком зменшення кисню в екосистемі лагуни.

Мерія виділила €300 тисяч, пообіцяла вжити заходів для боротьби з нашестям. Також в Орбетелло створили постійну комісію з цього питання. Але мешканці міста вимагають, щоб у регіоні оголосили надзвичайний стан — це вивільнить ще більше фінансування. Петиція «Врятуйте лагуну Орбетелло» зібрала понад 19 тисяч онлайн-підписів.

«Ми не можемо гуляти на свіжому повітрі, ми не можемо відкрити вікна. Ми ізольовані в будинку, як у перші дні пандемії COVID-19», — йдеться в тексті петиції.

Президент рибальського кооперативу «Орбетелло» Пʼєр Луїджі Піро вважає, що екосистема лагуни потребує серйозних інвестицій — необхідно очистити канали, це сприятиме обміну водою між лагуною і Тірренським морем. Він сподівається, що мерія у співпраці з торговими групами якнайшвидше візьметься до роботи.