Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України €65 мільйонів
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України €65 мільйонів.
Про це повідомляє Міністерство енергетики україни.
Ці кошти допоможуть в ремонті енергетичної інфраструктури та підготовці до наступного опалювального сезону. Ці кошти допоможуть частково закрити нагальні потреби. Заступник міністра енергетики України Роман Андарак подякував за підтримку, зазначивши, що це важливо для стабільного постачання енергії в країні.
У Нідерландах підтвердили, що енергетика залишатиметься пріоритетом у допомозі Україні. Також представники країн обговорили можливості співпраці в газовидобувній галузі та у сфері відновлювальних джерел енергії.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди надіслали Україні 211 вантажів енергетичного обладнання, вагою майже 3 000 тонн. У цьому вантажі були трансформатори, генератори, мобільна газова електростанція, кабелі, арматура для повітряних ліній та інше устаткування, яке необхідне для ремонтних і відновлювальних робіт в енергетичній сфері.
- Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року. Завдяки йому Україна фінансує закупівлю запчастин і обладнання для зруйнованих обʼєктів енергетичної інфраструктури. Станом на 24 лютого 2025 року фонд отримав від донорів понад €1,11 мільярда з понад 30 країн.
- Наприкінці лютого USAID закрило грант на $75 млн для Фонду енергетичної підтримки України. Про це стало відомо 12 березня. Припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектора України, але варто зазначити, що США не були найбільшим донором цього фонду. Для порівняння, станом на травень минулого року внесок Німеччини становив €225 мільйонів, Данії — майже €17 мільйонів. А Швеція в травні 2024 року виділила енергетичний пакет для України вартістю 650 мільйонів шведських крон (€56,6 мільйона). З них €43,5 мільйона спрямували саме через Фонд підтримки енергетики України.