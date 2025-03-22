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Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України €65 мільйонів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики україни.

Ці кошти допоможуть в ремонті енергетичної інфраструктури та підготовці до наступного опалювального сезону. Ці кошти допоможуть частково закрити нагальні потреби. Заступник міністра енергетики України Роман Андарак подякував за підтримку, зазначивши, що це важливо для стабільного постачання енергії в країні.

У Нідерландах підтвердили, що енергетика залишатиметься пріоритетом у допомозі Україні. Також представники країн обговорили можливості співпраці в газовидобувній галузі та у сфері відновлювальних джерел енергії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди надіслали Україні 211 вантажів енергетичного обладнання, вагою майже 3 000 тонн. У цьому вантажі були трансформатори, генератори, мобільна газова електростанція, кабелі, арматура для повітряних ліній та інше устаткування, яке необхідне для ремонтних і відновлювальних робіт в енергетичній сфері.