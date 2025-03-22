Росія запустила по Україні 179 дронів — понад половину збила ППО. Ось наслідки атаки

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У ніч проти 22 березня РФ атакувала Україну 179 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО збила 100 ворожих дронів. Ще 63 БпЛА не досягли цілей — їх локаційно втрачено без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі Росія запускала безпілотники з території тимчасово окупованого Криму та таких російських напрямків як Міллерово і Приморсько-Ахтарськ .

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала на півдні, півночі та в центрі країни.

Через ворожу атаку постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Пізно ввечері 21 березня РФ атакувала Запоріжжя дронами. Станом на ранок 22 березня пошуково-рятувальні роботи закінчились. Загинули двоє людей, ще 13 — отримали поранення. Через атаку сталось щонайменше три пожежі. Є пошкодження приватних будинків і багатоповерхівок міста.

На Харківщині через атаку БпЛА була пожежа на даху складського приміщення, а в іншому районі — пошкоджено складську будівлю агрофірми. На Сумщині також обійшлося без жертв та поранених, є руйнування нежитлових приміщень.

У Києві через падіння уламків була пожежа на четвертому поверсі чотириповерхового будинку в Подільському районі столиці. А у Вишгородському районі через уламки дронів загорілися трава і ліс. Пожежі оперативно загасили.



Уламки БпЛА також впали поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини.