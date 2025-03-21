Reuters: Росія вперше постачила нафту новій владі Сирії

Новини

Getty Images / «Бабель»

До Сирії прибув нафтовий танкер тіньового флоту РФ. Це перше постачання нафти новій владі в Дамаску.

Про прибуття танкера написало сирійське агентство ANSA.

Агентство зазначало, що на борту танкера 99 771 тонн нафти. За даними Reuters, нафту доставив танкер Aquatica, який входить до тіньового флоту РФ.

Танкер з 20 березня перебуває в порту Баніяс і поки що не розвантажився. Другий танкер тіньового флоту Sakina все ще прямує до Баніясу зі ще 100 тисячами тонн нафти, і він повинен прибути 25 березня.

Як наголошує Reuters, Росія змушена шукати альтернативних покупців своєї арктичної нафти після того, як санкції США в січні вдарили по виробнику «Газпром Нафта» і танкерах, що перевозять нафту.

Сирія ж намагається знайти заміну іранській нафті для своїх нафтопереробних заводів, оскільки має проблеми з власним видобутком. Сирійський нафтопереробний завод «Баніяс», найбільший в країні, зупинив роботу в грудні 2024 року на тлі дефіциту після призупинення іранських поставок.

На початку березня Росія відправила дизельне паливо до Сирії на борту танкера, що перебуває під санкціями США.