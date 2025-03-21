Reuters: ОАЕ інвестують $1,4 трлн в економіку США протягом наступного десятиліття

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Обʼєднані Арабські Емірати взяли на себе зобовʼязання щодо 10-річної інвестиційної програми в США на суму $1,4 трильйона після того, як цього тижня високопосадовці ОАЕ зустрілися з президентом Штатів Дональдом Трампом.

Про це агентству Reuters повідомив представник Білого дому.

Нова програма «значно збільшить нинішні інвестиції ОАЕ в економіку США», у сферу ШІ, напівпровідники, енергетику та американське виробництво, заявив чиновник.

За його словами, угода стала результатом зустрічі, яку Трамп провів 18 березня з радником з національної безпеки ОАЕ шейхом Тахнуном бін Заїдом в Овальному кабінеті, а також вечері, яку віцепрезидент Джей Ді Венс і кілька членів уряду провели з делегацією ОАЕ, до складу якої входили керівники найбільших суверенних фондів і корпорацій ОАЕ.

Урядовець повідомив, що інвестиційний фонд ОАЕ ADQ разом з американською компанією Energy Capital Partners запускають проєкт на $25 млрд. Ця ініціатива спрямована на розвиток енергетичної інфраструктури та центрів обробки даних у США.

Крім того, XRG — міжнародний інвестиційний підрозділ державної нафтової компанії ОАЕ ADNOC — планує підтримати видобуток і експорт природного газу в США. Зокрема, вони інвестуватимуть у завод з виробництва скрапленого природного газу NextDecade, розташований у Техасі, додав чиновник.

Він також зазначив, що компанії мають додаткові плани зробити значні інвестиції в американські активи в газовій, хімічній, енергетичній інфраструктурах, а також у технологічні рішення з низьким рівнем викидів вуглецю.