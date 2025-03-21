«Політика геноциду українців». У МЗС зреагували на указ РФ про примусове видворення українців з окупованих територій

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Україна вважає нікчемним путінський указ про примусову висилку українців з окупованих територій, якщо ті не отримають російський паспорт. Це порушує щонайменше три міжнародні правові документи.

Позицію Міністерства закордонних справ України висловив речник Георгій Тихий.

В МЗС указ називають черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі. Він порушує Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Конвенцію про закони й звичаї війни на суходолі та резолюцію Генасамблеї ООН.

Як наголосив Тихий, системні депортації українців і переслідування — частина російської політики геноциду українського народу. І Росія свідомо продовжує репресивні практики.

Також путінський указ суперечить заявам Кремля про готовність до мирного врегулювання і підриває ініціативи стосовно встановлення миру, зокрема зусилля США.

МЗС України звернулося до міжнародних інституцій і партнерів із закликом засудити дії Росії і те, що вона порушує міжнародне право, а ще — посилити санкції, зокрема проти причетних до виконання цього указу.

Також МЗС подало заяву до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з вимогою взяти до уваги цей указ як додатковий доказ воєнних злочинів керівництва Кремля.

Українців, які перебувають на окупованих територіях, закликають виїхати, якщо є така можливість. Або ж діяти так, щоб гарантувати собі безпеку. Україна не визнаватиме «російські папірці», які видають окупанти. Громадяни України залишаються громадянами України.