Міністр у справах дітей Ісландії іде у відставку — вона народила дитину від підлітка понад 30 років тому

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Міністр у справах дітей Ісландії Астхілдур Лоа Торсдоттір пішла у відставку після того, як стало відомо, що понад 30 років тому вона народила дитину від підлітка.

Про це пише ісландське інформаційне агентство RUV.

Як згодом розповіла сама Астхілдур Лоа Торсдоттір, вона почала стосунки з 15-річним хлопцем, коли їй було 22 роки. Вони познайомилися в релігійній групі, у якій жінка працювала консультанткою. Дитина народилася за рік, коли хлопцю було 16, а Торсдоттір — 23.

«Минуло 36 років, за цей час багато чого змінилося, і сьогодні я б точно вирішила ці проблеми по-іншому», — наголосила політик.

Премʼєр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоттір назвала справу серйозною і додала, що отримала підтвердження цієї історії лише ввечері в четвер, 20 березня. Вона одразу викликала міністра у справах дітей до себе. З кабінету премʼєра Астхілдур Лоа Торсдоттір подала у відставку. Та попри це жінка не планує залишати парламент.

В Ісландії вік згоди – 15 років, але якщо ви є вчителем, наставником, роботодавцем або людина фінансово залежить від вас, займатися з нею сексом до її 18-річчя заборонено. За це може загрожувати до трьох років ув’язнення.