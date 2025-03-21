Bloomberg: США скоротили участь у контролі за дотриманням санкцій проти Росії

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США звели до мінімуму свою участь у контролі за дотриманням Росією західних санкцій.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Вашингтон практично перестав брати участь у діяльності кількох робочих груп, створених західними країнами для того, щоб завадити Москві обходити санкції. Так, США майже не беруть участі у групі, яка перешкоджає росіянам отримувати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї. Крім того, Вашингтон перестав працювати в моніторинговій групі із забезпечення дотримання стелі цін на нафту.

Співрозмовники Bloomberg зазначили, що не розуміють, чи навмисно США вирішили скоротити свою участь у робочих групах, чи це сталося через брак у Вашингтону потрібних фахівців. На деяких зустрічах цих груп були присутні менш високопоставлені представники США з невеликими повноваженнями, розповіли джерела.

Також нова адміністрація Білого дому скоротила свою участь у програмах, повʼязаних із переслідуванням за воєнні злочини в Україні. Зокрема, західні медіа писали, що США вийдуть із групи, яка розслідує агресію РФ проти України.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році США та інші західні країни створили робочі групи, щою координувати зусилля для дотримання накладених на Росію санкцій. Їхній пріоритет — обмежити доступ Москви до технологій і запчастин, необхідних для виробництва військових товарів, і не дати Росії ухилитися від санкцій за допомогою третіх країн.

Ця робота включає спільні заходи, санкції проти компаній у третіх країнах, які, як вважають, допомагають Москві обходити санкції, і дипломатичний тиск на ці країни.