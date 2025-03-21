У Києві СБУ викрила посадовців на розкраданні десятків мільйонів з бюджету для тяжкохворих киян

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Служба безпеки України викрила розкрадання майже 60 мільйонів гривень з бюджету Київської міської державної адміністрації, які виділяли на соціальну допомогу тяжкохворим.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Розслідування зʼясувало, що до оборудки причетні четверо людей, зокрема дві заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Ще один фігурант — колишній топпосадовець КМДА, а зараз керівник однієї з київських психлікарень і компанії медико-соціального профілю. СБУ затримала його на днях на спробі втечі за кордон.

Четвертий учасник оборудки — комерційний директор компанії, яка виграла тендер Київської міськдержадміністрації.

За даними СБУ, фігуранти організували механізм розкрадання грошей, виділених на допомогу киянам, що мають невиліковні захворювання.

Посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 мільйонів гривень. За ці гроші підрядники мали щодня доглядати за киянами, зокрема купувати ліки, продукти, надавати медичну допомогу.

Однак, як йдеться в матеріалах справи, майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на автомобілі преміум-класу та елітну нерухомість, яку за документами використовували для потреб пацієнтів.

Один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, куплених цією компанією, фігуранти використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

Під час розслідування також встановили, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі ІІ групу інвалідності і завдяки цьому отримав «бронь» від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету.

Усім чотирьом учасникам схеми повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

привласнення, розтрата майна, зловживання службовим становищем ;

; шахрайство ;

; підробка документів .

Підозрюваним загрожує до 12 років вʼязниці.