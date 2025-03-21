На замовлення РФ хотів підпалити банк у Києві — правоохоронці затримали юнака

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Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який на замовлення російських спецслужб намагався підпалити відділення банку в Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві.

Під час комендантської години, коли поліцейські патрулювали у Дніпровському районі столиці, вони помітили молодика, який намагався підпалити банк. Той спробував втекти, але врешті його затримали. Поруч знайшли пляшки з горючою речовиною.

За версією слідства, завдання підпалити банк він отримав від кураторів із російських спецслужб, які обіцяли за це заплатити $1 500, але так і не заплатили.

Правоохоронці повідомили йому підозру в закінченому замаху на умисне пошкодження майна (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Його тримають під вартою — хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі.