Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила ще 1 330 військових і 101 артсистему

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Упродовж минулої доби, 20 березня, РФ втратила ще 1 330 військовослужбовців убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 17 танків, 28 бойових броньованих машин, 101 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 185 дронів оперативно-тактичного рівня, 165 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 900 800 військових.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.