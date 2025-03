Наскільки реалістичне бажання Трампа зробити ЗАЕС американською. Огляд матеріалів іноземних медіа 20 березня

Новини

Одразу кілька великих західних медіа відреагували на заяви Дональда Трампа і пізніше Володимира Зеленського про передачу українських АЕС під контроль США. Reuters намагається розібратись, що це для Трампа ― спосіб трохи краще убезпечити Україну від російських атак чи можливість заробити на країні в біді? Financial Times зазначає, що у випадку із ЗАЕС цей крок може закрити одразу кілька питань, зокрема й потребу в додатковій енергії на ймовірні спільні видобувні проєкти України і США. А найдетальніша стаття на цю тему вийшла в The New York Times. Медіа відзначає, що саме ЗАЕС є однією з кількох українських атомних електростанцій, які перейшли на ядерне паливо від американської компанії Westinghouse. І коли у 2022-му росіяни окупували станцію, «Росатом» отримав повідомлення від американського уряду, що якщо вони перейматимуть використовувані Westinghouse технології, то стануть обʼєктом санкцій. Видання пише, що США переживали, що окупанти вкрадуть інтелектуальну власність і чутливі технології, які використовує американський виробник.

Оскільки американські технології на обʼєкті вже використовуються, працювати на ЗАЕС американцям теоретично буде легше. Однак є і кілька перепон. По-перше, після років фактичного простою, кількох обстрілів і руйнування дамби неподалік станції потрібне відновлення, яке може зайняти два-три роки. А по-друге, виведення АЕС з державної власності ― болюче питання і для українського народу, і для держбюджету, адже «Енергоатом», який забезпечує діяльність українських АЕС, є прибутковим підприємством, що для теперішньої України вкрай важливо.

Якщо внаслідок американського втручання ЗАЕС і дотичні території повернуться під контроль українських військ, це полегшить процес переговорів. Та залишиться дражливе питання, як далеко мають відійти російські війська. Адже треба врахувати вразливість атомних обʼєктів перед дроновими атаками та артилерійськими обстрілами, пише медіа.

