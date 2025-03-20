Трамп розпорядився почати ліквідацію Департаменту освіти — скаржиться, що на нього йде забагато грошей

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про офіційний початок процесу закриття Департаменту освіти.

Про це пишуть The New York Times і CBS News.

«Ми збираємося його ліквідувати, і всі знають, що це правильно. У нас не все гаразд зі сферою освіти у країні, і так було вже давно», — заявив Трамп.

Представник Білого дому повідомив CBS News, що наказ не торкнеться студентських позик, грантів Пелла і Розділу I, який надає фінансову допомогу шкільним округам для дітей з малозабезпечених сімей, а також Закону про освіту осіб з обмеженими можливостями.

Раніше Трамп скаржився на те, що на сферу освіти США витрачають забагато грошей, хоча це не приносить результату.

«45 років після створення Департаменту освіти США витрачають на нього набагато більше грошей, ніж будь-яка інша країна, і витрачають найбільше грошей на учня, ніж будь-яка інша країна, проте у списку успішності освіти ми внизу», — заявляв він.

Крім того, у Білому домі заявляли, що будь-які програми чи заходи, що отримують кошти Департаменту освіти, не повинні «просувати DEI або гендерну ідеологію».

Як наголошує NYT, у США державні школи здебільшого фінансуються коштом податків, зібраних штатами та муніципалітетами. На частку федерального уряду припадає приблизно 10% загального фінансування шкіл, але ці кошти Департамент освіти переважно розподіляє відповідно до федерального закону, а не на розсуд президента.

За два місяці, що минули з моменту вступу Трампа на посаду, штат Департаменту освіти вже скоротили наполовину, й адміністрація планує передати частину його функцій іншим відомствам.

При цьому повна ліквідація Департаменту освіти вимагатиме прийняття відповідного закону Конгресом. Для просування більшості законопроєктів у Сенаті потрібно 60 голосів, тобто сім демократів повинні проголосувати за нього разом з усіма республіканцями.

Спроби республіканців закрити Департамент освіти почалися ще 1980-х роках. Але останнім часом після масового поширення руху за права батьків вони набрали обертів. Цей рух, до якого входять ключові протрампівські активісти, розгорнувся навколо опозиції до прогресивних програм, які сприяли запровадженню певних освітніх стандартів та інклюзивної політики для учнів ЛГБТК+. Активісти стверджували, що ця політика підриває батьківські права та цінності.