Tesla відкликає більшість Cybertrucks у США

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Tesla

Компанія Tesla відкликає майже всі автомобілі Cybertruck у США, щоб виправити зовнішню панель, яка може відʼєднатися під час руху.

Про це пише Reuters.

Tesla відкликає автомобілі через ризик того, що зовнішня панель з нержавіючої сталі може відʼєднатися від автомобіля та створити потенційну небезпеку на дорозі, підвищуючи ймовірність аварії.

У компанії заявили, що їм відомо про 151 гарантійну претензію, яка може бути повʼязана з цією проблемою, але жодних зіткнень чи травм поки що не було.

Відкликання охоплює трохи понад 46 тисяч автомобілів, зібраних з листопада 2023 року до 27 лютого цього року. Це вже восьме відкликання для цього позашляховика із січня 2024 року.

Хоча Tesla не припиняє поставки своїх Cybertrucks, за оцінками аналітиків, відкликані автомобілі становлять переважну більшість автомобілів Cybertruck на дорогах.

Відкликання може виявитися невдачею для Tesla, чиї акції втратили майже половину вартості цього року. Серед причин падіння акцій — зростання конкуренції, застарілий модельний ряд і негативна реакція на суперечливу роль генерального директора Ілона Маска в нагляді за скороченням федеральних витрат у Білому домі.