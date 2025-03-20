У Рівному біля ТРЦ пролунав вибух — є постраждалі

Новини

У Рівному поблизу одного з торгово-розважальних центрів пролунав вибух. На місці працюють Національна поліція і Служба безпеки України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Попередньо правоохоронці встановили, що саморобний вибуховий пристрій здетонував в автомобілі. Постраждали водій та пасажир — їх госпіталізували. Інцидент стався на вулиці Київській 20 березня о 13:40.

Управління СБУ в Рівненській області класифікувало вибух як спробу теракту і відкрило кримінальне провадження.

Досудове розслідування триває за статтею 258 (терористичний акт) і за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.