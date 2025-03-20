Міжнародний олімпійський комітет обрав нового президента. Уперше це жінка
- Автор:
- Ліза Бровко
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Кірсті Ковентрі з Зімбабве обрали десятим президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Вона стала першою жінкою на цій посаді.
Про це повідомила пресслужба МОК.
«Я особливо пишаюся тим, що стала першою жінкою-президентом МОК, а також першою з Африки. Я сподіваюся, що це голосування стане натхненням для багатьох людей. Скляні стелі сьогодні розбиті, і я повністю усвідомлюю свою відповідальність як приклад для наслідування», — сказала вона після обрання.
Кірсті Ковентрі змінить девʼятого президента МОК Томаса Баха, чий 12-річний термін перебування на посаді офіційно закінчиться після 23 червня 2025 року.
Президента обирають члени Міжнародного олімпійського комітету таємним голосуванням строком на вісім років.
Кірсті Ковентрі — міністр спорту Зімбабве та дворазова золота медалістка Олімпійських ігор з плавання. У голосуванні вона обійшла майже сотню колег зі складу МОК.