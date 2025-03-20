Зеленський: Україні потрібно щонайменше €5 мільярдів на боєприпаси

Новини

На саміті Європейської ради у Брюсселі Володимир Зеленський попросив лідерів країн Євросоюзу терміново надати Україні €5 мільярдів на артилерійські снаряди. Цю ідею висунула й верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Про це президент сказав у відеозверненні до 27 учасників засідання Євроради 20 березня.

«Ми були б дуже вдячні за європейську підтримку в розмірі щонайменше €5 мільярдів в найкоротші терміни. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, зокрема й у виробництві зброї. Усе необхідне для захисту континенту має вироблятися тут, у Європі. Ми маємо працювати над цим разом», — сказав Зеленський.

Він додав, що Київ володіє сучасними технологіями, зокрема у сфері дронів і радіоелектронної боротьби, і вони можуть стати в пригоді міжнародним партнерам. Модернізація цього озброєння коштом інвестицій ЄС в українську промисловість та спільне виробництво — основа безпеки в регіоні, каже президент України.

Декларація саміту в Брюсселі 20 березня визначає, що блок продовжує дотримуватися підходу «мир через силу». ЄС вимагає, щоб Київ займав якомога сильнішу позицію, із «власним потужним оборонним потенціалом як невіддільним компонентом».

Євросоюз вважає, що мир в Україні має підкріплюватися гарантіями безпеки. Країни-члени продовжать надавати фінансову, оборонну, гуманітарну допомогу, а також відновлювати Україну і тиснути на РФ санкціями.

Положення підтримали 26 країн-членів блоку з 27. Висновки саміту не підтримала тільки Угорщина.