Politico: У Європі хочуть переманити до себе вчених зі США, яких скоротили за адміністрації Трампа

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Європейські держави розробляють стратегію переманювання дослідників з інших країн, зокрема зі США, де уряд скорочує витрати на освіту.

Про це повідомляє Politico.

Дванадцять країн надіслали Єврокомісії лист про те, що Брюссель потребує «залучення талантів з-за кордону». Йдеться про науковців, які «можуть постраждати від невмотивованого і жорстокого скорочення фінансування». Звернення підписали Франція, Чехія, Австрія, Словаччина, Естонія, Латвія, Іспанія, Словенія, Німеччина, Греція, Болгарія та Румунія.

При цьому у листі не згадують США напряму, але є ознаки, що йдеться про американських учених. «Нинішній міжнародний контекст нагадує нам, що свобода науки може бути поставлена під загрозу будь-де і будь-коли», — згадується у тексті.

Міністр вищої освіти та досліджень Франції Філіп Батист в інтервʼю Politico наголошував на необхідності терміново організуватися, щоб «вітати таланти, які хотіли б або мають покинути США».

Союзники надали у листі пропозиції, що допоможуть залучити вчених. Це, зокрема, цільове фінансування, імміграційна політика і зміцнення партнерства з «іншими провідними науковими країнами». Єврокомісію закликають організувати зустріч міністрів освіти й науки ЄС найближчими тижнями, щоб розробити план.