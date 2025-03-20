Українські дрони атакували російський аеродром «Енгельс» — це ключовий обʼєкт стратегічної авіації РФ

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Дрони СБУ та ССО ЗСУ атакували російський аеродром «Енгельс» — там виникла пожежа та почалася вторинна детонація боєприпасів.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.









Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також є склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами.

Ще зранку губернатор російського регіону повідомив, що Саратов і Енгельс зазнали наймасштабнішої атаки БпЛА за всі часи. Тоді він заявив, що у Енгельсі пошкоджена будівля лікарні, постраждала одна людина.

Джерела «Бабеля» наголосили, що російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних обʼєктах у містах Енгельс та Саратов.

Міноборони РФ заявило, що цієї ночі нібито збило 132 БпЛА. Зокрема, 54 над Саратовською областю, де розташований вищезгаданий аеродром.