Hromadske: Фонд, повʼязаний з оточенням Юрія Бойка, придбав квартир у Києві на понад $70 мільйонів
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Фото УНІАН
Інвестиційний фонд «Хантер», зареєстрований на людей з оточення лідера забороненої політичної партії ОПзЖ Юрія Бойка, придбав у Києві щонайменше 1 107 квартир вартістю понад $70 мільйонів через інвестиції в будівництво житлових комплексів.
Про це йдеться у розслідуванні hromadske.
Інвестиційний фонд «Хантер», яким керує кіпрська компанія KOTRYNA HOLDING LTD, повʼязують із Павлом Якубенком, що має зв’язки з лідером забороненої партії ОПзЖ Юрієм Бойком, а син Якубенка Володимир працював у НАК «Нафтогаз України» під керівництвом Бойка. Журналісти припускають, що Бойко через Якубенка вийшов на ринок київської забудови.
У 2023 році журналісти Bihus.Іnfo вперше звернули увагу на інвестиційний фонд «Хантер». Тоді вони встановили, що фонду належать близько 60 квартир у різних забудовах Києва, а також те, що у його власності є частки компаній, які є учасниками будівництва цих житлових комплексів.
Журналісти hromadske встановили, що фонд «Хантер» з 2015 року придбав не менше ніж 1 107 квартир у різних житлових комплексах та забудовах. За даними журналістів, йдеться про:
- 456 квартир у житловому комплексі «Французький бульвар 2»;
- 71 квартиру у житловому комплексі «Камертон»;
- 298 квартир у житловому комплексі Welcome Home;
- 157 квартир у житловому комплексі LaLaLand;
- 5 квартир у житловому комплексі «Дніпровська набережна, 19А»;
- 119 квартир у житловому комплексі «Будинок на Вавілових».
Загальний обсяг інвестицій, за підрахунками журналістів, міг перевищувати $70 мільйонів, походження яких невідоме. Лише за першу хвилю інвестицій у 2015—2017 роках фонд отримав квартир на загальну суму близько $16 мільйонів.
Однак офіційні доходи Бойка значно нижчі за цю суму. В цей період офіційно Бойко не мав жодних бізнес-активів, окрім компанії його дружини, яка приносила близько 2,5 мільйона гривень на рік.
Фонд «Хантер» пов’язують з групою компаній «Фундамент», що належить бізнесмену Олексію Ведмедєву та нардепу від «Батьківщини» Андрію Пузійчуку. Також його пов’язують із заступником голови КМДА Вʼячеславом Непопом. Інший партнер фонду — bUd development, що належить Вадиму Столару, Ігорю Кушніру та Владиславі Молчановій.
Фонд отримує вигідні умови для купівлі квартир — іноді вдвічі чи навіть утричі дешевше за ринкову ціну.
Також журналісти звернули увагу на те, що донька Юрія Бойка, Ярослава Бойко, у 2023 році придбала маєток в Обухові за дуже низькою ціною — $430 тисяч, хоча реальна вартість, за оцінками експертів, могла сягати $2 мільйонів.
Неподалік цього маєтку розташовані ділянки, що належать синові Павла Якубенка Володимиру. В’їзд на територію з їхніми будинками — спільний.
- Юрій Бойко — нардеп декількох скликань. Також він обіймав посади міністра палива та енергетики (у 2006—2007, 2010 роках) та віце-прем’єр-міністра України (у 2012—2014 роках). Політик був членом Партії регіонів, яка підтримувала тісні зв’язки з Росією. Пізніше очолив депутатську групу «Платформа за життя та мир», створену з колишніх членів «Опозиційної платформи — За життя». Її риторика також була прокремлівською.
- Бойко часто повторює наративи Москви, зокрема виступає проти заборони УПЦ МП. Він також балотувався на посаду президента України у 2014 та 2019 роках.