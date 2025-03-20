ЄС виділив Україні позику в $1 мільярд — її гаситимуть з доходів від заморожених активів Росії

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Європейський Союз виділив Україні нову позику макрофінансової допомоги вартістю €1 мільярд у межах ініціативи країн «Великої сімки» під назвою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомив український премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Від ЄС це вже другий транш коштом заморожених активів Росії. Ці гроші в Україні спрямують на пріоритетні видатки держбюджету. Конкретних напрямків Шмигаль не назвав.

У Єврокомісії уточнили, що також тривають перемовини з Україною щодо наступних виплат.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що цим платежем ЄС, зокрема, допомагає економіці України залишатися на курсі та відновлювати критичну інфраструктуру, пошкоджену атаками РФ.

«Заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави. І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України», — наголосив премʼєр-міністр України.