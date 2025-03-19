Теракт в Івано-Франківську. Підлітку, який досі в лікарні, оголосили підозру

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В Івано-Франківську оголосили підозру підлітку, який разом з товаришем скоїв теракт 11 березня.

Про це «Укрінформу» повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Підозру оголосили за ч. 2 ст. 258 — терористичний акт. В СБУ додали, що неповнолітній зараз перебуває в лікарні.

Днем раніше голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що правоохоронці перевіряють причетність ще двох 15-річних підлітків до вибухів.

Що передувало

11 березня в Івано-Франківську сталось кілька вибухів: один — у багатоповерхівці, через що спалахнула пожежа, другий — на вулиці Привокзальній біля житлового будинку.

Як згодом зʼясували правоохоронці, вибух влаштували двоє неповнолітніх на замовлення спецслужб РФ. Коли вони йшли закладати вибухівку, російські агенти дистанційно її підірвали. Також вони підірвали вибухівку, яка в той момент була в орендованій куратором квартирі, де неповнолітні майстрували пристрої.

Як результат один з підлітків, якому було 17 років, загинув, другий потрапив до лікарні. Від вибуху також постраждали двоє перехожих.