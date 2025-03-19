На виставці в Нідерландах представили картину Клімта, яку вважали втраченою майже 90 років

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На виставці в Нідерландах вперше представили публіці портрет принца Вільяма Ніі Нортея Довуони, що належить до раннього творчого періоду австрійського художника Густава Клімта. Картина майже 90 років вважалась втраченою.

Про це пише CNN.

Картину виставила віденська галерея Wienerroither & Kohlbacher на мистецькому ярмарку в нідерландському місті Маастрихт. Її оцінюють у €15 мільйонів.

Роботу галерея отримала від двох колекціонерів. Коли вони передали картину, полотно було дуже забруднене, а печатка маєтку Клімта «майже непомітна».

Галерея підтвердила автентичність картини разом з істориком мистецтва Альфредом Вайдінгером, який шукав твір два десятиліття.

Портрет зображує принца Вільяма Ніі Нортея Довуони — представника народу Ґа в Західній Африці. На полотні зображено принца в профіль на тлі невимушених мазків із квітковими мотивами. Картина заввишки близько 60 сантиметрів.

Клімт створив картину під час віденської Völkerschau 1897 року — колоніального етнографічного шоу, яке було популярним у Європі в XIX—XX століттях. Згідно з дослідженнями, кілька представників народу, до якого належав принц, прибули до Відня, щоб взяти участь у тій виставці.

Портрет продали на аукціоні з маєтку Клімта в 1923 році. У 1928 році його позичили для виставки Ернестіни Кляйн, яка перетворила майстерню художника на віллу разом зі своїм чоловіком Феліксом. У 1938, незадовго до Другої світової війни, єврейське подружжя втекло з Відня в Монако, але місцезнаходження картини до 2023 року залишалося таємницею. Після тривалих реставраційних робіт та укладення угоди про реституцію зі спадкоємцями Кляйна, картина знову зʼявилася в публічному просторі.