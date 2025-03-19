The Guardian: Британія не припинятиме допомогу Україні, попри вимоги Кремля

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Велика Британія не припинить свою допомогу та підтримку України, попри вимоги Росії.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела у британському Міноборони.

За словами джерел, позиція Британії не змінилася, і потік військової допомоги вартістю £4,5 мільярда цього року не припиниться лише тому, що цього вимагає Кремль.

Таку заяву британські чиновники зробили після того, як лідери Франції та Німеччини заявили на пресконференції, що вони продовжуватимуть підтримувати Україну.

Увечері 18 березня Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. За її результатами Кремль заявив, що «ключовою умовою запобігання ескалації конфлікту» є повне припинення іноземної військової допомоги та надання Києву розвідувальної інформації.

Політики також домовились про взаємне припинення Україною і Росією обстрілів енергетичної інфраструктури на 30 днів.

При цьому жодних рішень щодо повного 30-денного перемирʼя, на яке раніше погодилась Україна, не було озвучено. У Кремлі лише повторили вимогу, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ.