FT: ЄС виключить США, Британію та Туреччину з фонду переозброєння на €150 мільярдів. Але є умова

Новини

NATO / Flickr

Збройові компанії зі США, Великої Британії та Туреччини виключать із нового фонду переозброєння Європейського Союзу на €150 мільярдів, якщо їхні країни не підпишуть з Брюсселем угоди про оборону та безпеку.

Про це повідомляє Financial Times.

Тобто гроші з фонду витрачатимуть лише на європейські оборонні компанії та компанії з тих країн, які підписали оборонні угоди з блоком.

Європа хоче більше контролювати своє оборонне виробництво, тому вирішила не використовувати зброю, на яку мають вплив треті країни, наприклад США. Це означає, що системи, подібні до американських Patriot, не зможуть бути частиною європейських оборонних проєктів, бо США контролюють їх використання.

Фактично, це перемога Франції та інших країн, які закликали інвестувати всі гроші у європейську оборону. Це також повʼязано зі зростанням побоювань щодо ненадійності США як оборонного партнера через політику Дональда Трампа. Це важливо, бо якщо, скажімо, США заборонять використовувати якусь зброю у певних конфліктах, це може обмежити обороноздатність Європи.

ЄС вирішив, що більша частина грошей на оборонну продукцію — 65% — має залишатися в межах Європи, а саме в країнах ЄС, Норвегії та Україні.

Велика Британія намагається стати частиною цієї ініціативи, оскільки її компанії вже глибоко інтегровані в європейський оборонний ринок. Але для цього треба офіційно домовитися з Євросоюзом і підписати угоду про оборонне партнерство. Тож якщо Британія або Туреччина залишаться поза оборонною ініціативою ЄС, це створить труднощі для європейських військових компаній, які тісно співпрацюють із британськими й турецькими виробниками та постачальниками.

ЄС і Велика Британія вже почали переговори про оборонне партнерство. Але вони ускладнилися, бо ЄС хоче включити до цієї угоди ще й інші спірні теми — як-от рибальство та міграцію.

«Ми готові працювати разом над європейською оборонкою в інтересах ширшої європейської безпеки, щоб запобігти фрагментації європейських оборонних ринків», — зазначив британський посадовець у коментарі FT.

Попередні спроби Франції обмежити витрати на оборону для компаній ЄС критикували у Німеччині, Італії, Швеції та Нідерландах. Ці країни мають тісні зв’язки з виробниками оборонної продукції за межами ЄС.

Тож план має схвалити більшість країн ЄС. За його умовами, з якими ознайомилося FT, країни ЄС зможуть витрачати кредити на продукцію з використанням компонентів з Норвегії, Південної Кореї, Японії, Албанії, Молдови, Північної Македонії та України, повідомили чиновники.