Вночі Росія била по Україні дронами й ракетами. ППО збила 72 безпілотники

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Вночі 19 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145 дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС і Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 72 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.