Спецпредставник Трампа Віткофф назвав дату нових переговорів США та Росії

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Новий раунд переговорів між США та Росією має відбутися 23 березня в місті Джидді, що у Саудівській Аравії. Говоритимуть про домовленості, яких під час діалогу 18 березня досягли американський президент Дональд Трамп і Путін.

Про це в ефірі Fox News розповів спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

До арабської країни вирушать радник президента США з національної безпеки Майк Волтц і державний секретар Марко Рубіо. Віткофф підкреслив, що домовленості стосовно припинення вогню передбачають призупинення атак по усій інфраструктурі загалом, а не лише по обʼєктах енергетики.

Він додав, що умову про призупинення ударів по інфраструктурі та цілях в акваторії Чорного моря нібито вже узгодили з росіянами, тож Вашингтон чекає на підтримку від України.

«Безумовно, я сподіваюся, що українці погодяться на це. Ми маємо деякі деталі, які потрібно обговорити, це почнеться в неділю у Джидді», — озвучив посадовець.

Поки невідомо, чи буде присутній Київ на цих переговорах. Москва також офіційно не підтвердила зустріч у неділю 23 березня.