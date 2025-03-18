У справі про підкуп євродепутатів лобістами Huawei зʼявились перші обвинувачені

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Чотирьом людям висунули звинувачення в корупції та участі у злочинній організації в межах розслідування про підкуп посадовців Європейського парламенту китайським технологічним гігантом Huawei.

Про це пише Politico.

Бельгійський прокурор заявив, що ці чотири людини, імен яких не називають, залишаться під вартою, а пʼятого обвинуваченого у відмиванні грошей звільнять з-під варти за певних умов.

Крім того, напередодні пройшли нові обшуки в офісі Європейського парламенту в Брюсселі, деякі з приміщень якого опечатали після обшуків за іншими адресами 13 березня.

Що передувало

У Бельгії та Португалії 13 березня провели обшуки у справі про корупцію в Європарламенті на користь Huawei. Слідчі підозрюють, що лобісти підкуповували чинних або колишніх депутатів Європарламенту, щоб просувати торгову політику компанії.

Бельгійська газета Le Soir писала, що євродепутатів могли підкуповувати смартфонами Huawei та квитками на футбольні матчі — у Huawei є приватна ложа в Lotto Park, домашньому стадіоні бельгійського футбольного клубу «Андерлехт».

Наступного дня, 14 березня, Європейський парламент і Єврокомісія внесли до чорного списку лобістів Huawei — їм заборонили вхід до установ. Крім того, кабінетам єврокомісарів і всім департаментам наказали негайно призупинити контакти та зустрічі з компанією Huawei.