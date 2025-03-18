В Італії випустили першу у світі газету, яку повністю створив ШІ

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Італійська Il Foglio заявила, що стала першою газетою у світі, яка надрукувала випуск, який повністю створив штучний інтелект.

Про це повідомляє The Guardian.

Цей експеримент триватиме місяць і має показати, як технологія штучного інтелекту впливає на роботу журналістів і наше повсякденне життя, пояснив головний редактор газети Клаудіо Чераза.

«Це буде перша у світі щоденна газета в газетних кіосках, створена повністю за допомогою штучного інтелекту. Його використали для всього — для написання, заголовків, цитат, резюме. І іноді навіть для іронії», — сказав він.

За його словами, роль журналістів буде обмежена — «ставити запитання [інструменту ШІ] та читати відповіді.

На першій сторінці випуску Il Foglio AI стаття про президента США Дональда Трампа, про те, що італійські трампісти критикують культуру скасування, але підтримують Трампа, навіть коли він поводиться як диктатор — тобто не скасовують його.

Також на обкладинці є колонка під назвою «Путін: 10 зрад», у якій йдеться про «20 років порушених обіцянок, зірваних угод і зраджених слів» з боку Путіна.

У рідкісній позитивній статті про економіку Італії розповідають про останній звіт національного статистичного агентства Istat, який говорить про те, ситуація у країні змінюється на краще. Зокрема, підвищення зарплат для приблизно 750 тисяч працівників стало одним з позитивних результатів податкових реформ. На другій сторінці описують, як молоді європейці уникають стабільних стосунків і дедалі частіше обирають «ситуаційні стосунки».

На останній сторінці газети розміщені листи читачів, які створив штучний інтелект. У них люди питають, чи зробить ШІ людей «непотрібними» в майбутньому. У відповіді ШІ жартує, що хоч він і крутий, але не може навіть правильно замовити каву із цукром.

Редактор Клаудіо Чераза сказав, що Il Foglio AI виглядає як справжня газета, створена на основі новин, дискусій і провокацій.

The Guardian зазначає, що статті, які створив штучний інтелект, були чітко структуровані, написані зрозуміло і без граматичних помилок. Проте жодна з них не містила прямих цитат. Чотиристорінковий випуск Il Foglio AI включили до звичайного друкованого видання газети — він доступний в кіосках і онлайн з вівторка, 18 березня.