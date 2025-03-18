На кордоні з Білоруссю мігранти напали на польських прикордонників

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На польсько-білоруському кордоні за минулу добу зафіксували майже 180 спроб мігрантів перетнути кордон — це найбільша щоденна кількість таких випадків цього року. Деякі з мігрантами були агресивними та нападали на прикордонників.

Про це пише RMF24.

Тиск на польсько-білоруському кордоні посилюється вже кілька днів. Майже на всій ділянці кордону в Підляському воєводстві відбуваються спроби прориву на польську територію. Мігранти намагаються перетнути кордон у традиційний спосіб — зверху через металевий паркан. Для цього використовують драбини.

Деякі мігранти, йдеться про півтора десятка, напали на патруль — кидали каміння та пошкодили автомобіль прикордонної служби. Майже всі спроби нелегально перетнути кордон зірвали, але 11 людей змогли його перетнути, зазначає Polsat News. Їх затримали, це громадяни Індії, Білорусі, Грузії, Бангладеш, Індонезії, Молдови та Узбекистану.

Загалом у березні до Польщі нелегально намагалися потрапити майже 1 100 іноземців. Це понад удвічі більше, ніж у лютому, коли таких спроб було 500.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

У 2021 році, після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу.

Восени 2021 року мігранти влаштовували штурми на кордонах, жбурляли в прикордонників камінням. Білоруська влада привозила їм вантажівками щебінь і роздавала газові балончики, польських прикордонників сліпили лазерними указками та стробоскопами, намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Минулого року ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася. Нелегальні мігранти регулярно намагаються незаконно потрапити до Польщі. На початку червня 2024 року помер польський прикордонник, який дістав ножове поранення на кордоні з Білоруссю — мігрант кинув у нього палицею з лезом на кінці. Саме після цього випадку Польща 13 червня 2024 року запровадила буферну зону — вона охоплює ділянку польсько-білоруського кордону завдовжки понад 60 кілометрів.