У Японії подвоять плату за підйом на гору Фудзі — хочуть зменшити потік туристів

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Префектура Яманаші в Японії подвоїла плату за підйом на гору Фудзі в пікові моменту сезону, щоб зменшити потік туристів і захистити навколишнє середовище — гора має статус обʼєкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це пише Euronews.

Гора Фудзі стикається з проблемою надмірного туризму — різке збільшення кількості туристів загрожує забрудненням навколишнього середовища.

З цього літа туристи повинні будуть платити 4 тисячі японських єн (приблизно €24,70), щоб піднятися на гору Фудзі, використовуючи один з чотирьох основних маршрутів. Платити туристи будуть у пік сезону — тобто з липня по вересень. Відповідний законопроєкт ухвалили у понеділок, 17 березня.

Для того щоб очистити гору і зберегти її екосистему, влада у 2024 році ввела плату на одному з найпопулярніших маршрутів. Тоді вона становила дві тисячі японських єн (приблизно €12,35) для підйому на шлях Yoshida, який є найпопулярнішим завдяки легкому доступу з Токіо та численним гірським притулкам, де можна переночувати та поїсти. Обмеження спрацювали, кількість туристів зменшилася — у 2023 році вона становила 221 322, а у 2024-му — на 17 тисяч менше.

Минулого року влада повідомила, що кошти від плати за підйом на гору використовуватимуть для будівництва притулків на шляху, які можуть стати в пригоді у разі виверження вулкана, а також для підтримки самого маршруту.