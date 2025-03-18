Смерть подружжя Гекмена й Аракави. Дружина скасувала візит до лікаря, бо доглядала чоловіка

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Правоохоронці США оприлюднили нову інформацію про причини смерті оскароносного актора Джина Гекмена та його дружини, піаністки Бетсі Аракави. Їхні тіла знайшли у будинку пари в Санта-Фе, штат Нью-Мексико в лютому.

Про це повідомляє BBC.

Управління шерифа округу Санта-Фе підтвердило, що 12 лютого жінка неодноразово телефонувала до лікарні й просила про медичну допомогу. Про дзвінки дізналися, проаналізувавши дані з мобільного телефону Бетсі Аракави.

Того ранку вона тричі зверталася до приватної клініки Cloudberry Health, яка працює за принципом консьєржної медицини. Четвертий дзвінок надійшов Аракаві з цієї ж клініки.

Доктор Джосайя Чайлд, який очолює Cloudberry Health, підтвердив, що жінка дійсно зверталася за порадою. Він додав, що клініка ніколи не лікувала подружжя.

«Вона зателефонувала й описала [що відчуває] певне перевантаження, але не згадала про респіраторні розлади, задишку або біль у грудях», — пояснив Джосайя Чайлд.

За його словами, спочатку Аракава запланувала візит до лікаря на 12 лютого, але 10 лютого скасувала його, пояснивши, що має доглядати за чоловіком. Тому вранці 12 лютого вона знову звернулася до медиків, щоб отримати пораду стосовно здоровʼя. Їй відповіли, що необхідний очний візит.

«Було ще кілька дзвінків, щоб призначити зустріч на другу половину дня, але вона так і не зʼявилася. Наш офіс передзвонював кілька разів, але так і не отримав відповіді», — додав представник Cloudberry Health.