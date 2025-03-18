Bihus.Info: Фігуранти справи про корупцію в земельній та бюджетній сферах Києва вийшли з-під варти

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Фігуранти спецоперації Національного антикорупційного бюро «Чисте місто» з викорінення корупції в земельній та бюджетній сферах Києва вийшли з-під варти — за них внесли застави.

Про це пише Bihus.Info з посиланням на джерела у Вищому антикорупційному суді.

Ось хто вийшов і під яку заставу:

депутатка Київради Олена Марченко — 50 мільйонів гривень;

депутат і голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв — майже 20 мільйонів гривень;

заступник мера Києва Петро Оленич — 15 мільйонів гривень;

заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта — 7 мільйонів гривень;

перший заступник директора «Спецжитлофонду» Юрій Леонов — 4,5 мільйона гривень.

Також у справі фігурують четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Усіх учасників справи підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Так, протягом 2023—2024 років фігуранти з власності територіальної громади Києва незаконно вивели землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.

Як діяла схема

Схема полягала в тому, що підозрювані шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

Депутати КМР та посадовці КМДА, частина з яких входили до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, впливали на позитивні рішення щодо подібних заяв. За це вони отримували хабарі у вигляді коштів та обʼєктів нерухомості.

Ці рішення повністю контролювали учасники злочинної організації: «потрібні» люди отримували права на землю, а решта стикалися зі штучними перешкодами та мусили звертатись до учасників злочинної організації по допомогу.

Керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, зокрема на дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної схеми.

Він також мав звʼязки із заступниками голови КМДА, депутатами, головою земельної комісії КМР. Щоб приховувати свою діяльність, фігуранти використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми тощо.

Завдяки тому, що правоохоронці викрили схему, фігуранти не заволоділи ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 мільйона гривень. Це результати операції НАБУ і САП «Чисте місто» зі знищення корупції в земельній та бюджетній сферах Києва.