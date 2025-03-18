Politico: Низка країн ЄС хоче фінансувати «Радіо Свобода» після скорочення підтримки від США
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Сім країн Євросоюзу підтримують ініціативу Чехії — вона полягає в тому, що блок візьме на себе фінансування «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL) після скорочення підтримки медіа з боку США.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела.
Неназваний дипломат розповів, що Прага, де розташована штаб-квартира «Радіо Свобода», порушила це питання під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 17 березня.
Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас підкреслила, що блок не може «автоматично замінити США». За її словами, союзники почали обговорювати варіанти, щоб якимось чином втрутитися у ситуацію. Ідею Чехії підтримали, зокрема, Німеччина, Нордичні країни та країни Балтії, пише Politico.
Видання додає, що багато хто називає «Радіо Свобода» «вирішальним джерелом інформації» в місцях, де демократичні права порушують або вони перебувають під загрозою.
- Днями президент і головний виконавчий директор «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL) Стівен Капус заявив, що для медіа скасували федеральну грантову угоду, яка фінансувала глобальні операції.
- США припинили фінансування після того, як президент Дональд Трамп підписав 14 березня указ, яким доручив Агентству США з глобальних медіа (USAGM) та шістьом іншим маловідомим агентствам скоротити свою діяльність до мінімуму, передбаченого законом, заявивши, що це необхідно для скорочення бюрократії.