Politico: Низка країн ЄС хоче фінансувати «Радіо Свобода» після скорочення підтримки від США

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Сім країн Євросоюзу підтримують ініціативу Чехії — вона полягає в тому, що блок візьме на себе фінансування «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL) після скорочення підтримки медіа з боку США.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела.

Неназваний дипломат розповів, що Прага, де розташована штаб-квартира «Радіо Свобода», порушила це питання під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 17 березня.

Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас підкреслила, що блок не може «автоматично замінити США». За її словами, союзники почали обговорювати варіанти, щоб якимось чином втрутитися у ситуацію. Ідею Чехії підтримали, зокрема, Німеччина, Нордичні країни та країни Балтії, пише Politico.

Видання додає, що багато хто називає «Радіо Свобода» «вирішальним джерелом інформації» в місцях, де демократичні права порушують або вони перебувають під загрозою.