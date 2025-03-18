«Пішла епоха». У віці 105 років помер останній учасник «Битви за Британію»

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У віці 105 років помер Джон «Педді» Гемінгвей — останній живий учасник «Битви за Британію».

Про це пише ВВС.

«Битва за Британію» — це авіаційна битва Другої світової війни, що тривала з 10 липня до 30 жовтня 1940 року. За час війни літак Педді збивали чотири рази.

А у серпні 1940 року він два рази катапультувався зі свого одномісного винищувача Hurricane, приземляючись у морі біля узбережжя Ессексу та на болоті. У 2019 році уламки його літака знайшли. Кнопка кулемета все ще була встановлена в положення «вогонь».

Джон «Педді» Гемінгвей в юності.

Джон Гемінгвей прослужив усю Другу світову війну, з першого до останнього дня. Він був одним із 2 927 льотчиків, переважно британців, яких нагородили пряжкою «Битва за Британію». Наприкінці «Битви за Британію» йому був лише 21 рік.

«Я не думаю, що ми колись відчували хоч якусь форму величі. Ми просто вели війну, задля якої тренувались», — казав Гемінгвей. Протягом життя він шкодував про втрату друзів, які загинули на війні.

Королівські військово-повітряні сили заявили, що смерть Гемінгвея ознаменувала «кінець цілої епохи». Його смерть — це щемливе нагадування про жертви, принесені тими, хто боровся за свободу під час Другої світової війни.

Джон «Педді» Гемінгвей.

Гемінгвей останні роки проживав у будинку для літніх людей у Дубліні. Він тихо помер у лікарні 17 березня. Його син Браян розповів, що він помер уві сні. А ще уточнив, що Педді не вважав себе героєм.

«Він ніколи не відчував, що в ньому є щось особливе. Він думав, що особливі — це друзі, які не повернулися. А тепер він зі своєю ескадрильєю. Це дуже сумно, але його життя гідне як вшанування, так і скорботи», — зазначив Браян.