Уночі ППО збила 63 російські дрони. Наслідки атаки

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У ніч на 18 березня російські війська атакували Україну 137 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

За ніч українська ППО збила 63 російських дрони з 137, ще 64 були локаційно втрачені.

Цілі збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Через російську атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Під час ранкового обстрілу в Деснянському районі Києва уламки дронів впали на території школи, повідомив міський голова Віталій Кличко. Наслідки уточнюють. Учні школи під час тривоги перебували в укритті.